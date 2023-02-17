Мир 17 февраля 2023, 14:10 Попавший в плен к «Вагнеру» украинский военный рассказал о нормальном отношении Пресс-служба предпринимателя Пригожина показала попавшего в плен к «Вагнеру» бойца ВСУ РИА «Новости»

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Пропавший без вести в ходе боев украинский военнослужащий Евгений Голоднов оказался в плену у частной военной компании «Вагнер». С просьбой о помощи в поисках к пресс-службе компании «Конкорд» обратились его родственники. Видео с рассказывающим о жизни в плену бойцом ВСУ опубликовала пресс-служба предпринимателя Евгения Пригожина.

Голоднов рассказал, что с ним все хорошо и обращение нормальное.

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«Жив-здоров. Кушать есть, курить есть. Относятся нормально. Не бьют», — перечислил он.

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Украинский военный заявил, что в дальнейшем его отпустят домой и он вернется к семье. В своем обращении мужчина попросил связаться с матерью, чтобы она знала, что он жив.

Взятые в украинский плен российские военнослужащие пожаловались на случаи насилия в вымогательства денег. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она подчеркнула, что уже обратилась к верховному комиссару ООН Фолькеру Тюрку, чтобы прекратить незаконные издевательства над российскими военнопленными и членами их семей.