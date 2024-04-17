Эксклюзив 17 апреля 2024, 23:33 «Попали как кур в ощип». Российских беглецов решили мобилизовать в ВСУ Борзенко: российские политбеженцы на Украине попали в западню РИА «Новости»

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На Украине предложили мобилизовать белорусов и россиян, которые получили в этой стране статус политических беженцев. Эту информацию в интервью ведущему «360» Антону Шестакову прокомментировал заместитель главного редактора издания «Литературная Россия» Алексей Борзенко.

Законопроект разработало Минобороны Украины по предложению главкома ВСУ Александра Сырского.

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По словам Борзенко, в 2022 году в первую очередь в Вооруженные силы Украины призывали жителей Донбасса, Харьковской и Одесской областей — практически из всех регионов юго-востока Украины. Затем список для мобилизации расширился — в него попали Винницкая область, территория Западной Украины, включая Львов. Но людей на фронте все равно не хватало. В результате нашли новое решение.

«Сейчас уперлись в такой момент. Есть политические диссиденты, которые ненавидят Россию и сбежали [на Украину]. Кто поумнее, давно уехал. Оставшиеся ребята никуда не могут уехать. <…> Сейчас они пойдут на фронт — для них это будет полный ужас. Они понимают, с чем столкнутся. Пусть докажут свою преданность Украине — чужой стране», — сказал Борзенко.

Эксперт подчеркнул, что не представляет себе, например, журналиста Александра Невзорова* в окопах, хотя тот ранее и освещал боевые действия в Чечне.

Сейчас эти люди оказались в западне.

«Украина их не выпустит, а Запад далеко не всех примет. Сейчас они попали как кур в ощип», — резюмировал эксперт.

Ранее в отношении Невзорова*, сбежавшего на Украину, возбудили уголовное дело. Оно связано с повторным нарушением деятельности иностранного агентства.

* Признан в России иноагентом.