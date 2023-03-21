Мир 21 марта 2023, 01:29 Помпезную передачу Канадой единственной машины на Украину жестко высмеяли в Сети Пользователи Twitter высмеяли видеоотчет главы Минобороны Канады о военной помощи Украине Викимедиа

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Глава Минобороны Анита Ананд опубликовала в Twitter видео обещанной Украине машины Bergepanzer 3, чем вызвала насмешки со стороны пользователей соцсети. Их особенно рассмешило то, что машина всего одна. При этом глава ведомства сделала громкое заявление о чрезвычайной поддержке украинцев, отметив, что Канада будет помогать столько, сколько нужно.

Читатели Twitter оказались безжалостны.

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«Канада отправила лишь одну машину? Как мило», — написала одна из читательниц.

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Ей в шутку ответили, что это все, что есть у Канады.

«Они его в каршеринг арендовали?» — спросил другой пользователь.

«Эта машина будет уничтожена российской армией или сгниет у нас на складе — без разницы, все равно менять на новую», — сказал еще один комментатор.

Кроме этого, канадцы поинтересовались, сколько денег налогоплательщиков ушло на «это».

Бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3 производили во времена Второй мировой войны. Их переделывали на заводах Третьего Рейха из устаревших танков PzKpfw III.

Ранее власти Канады выделили украинской армии новый пакет военной помощи. В него войдут ракеты для систем ПВО, а также снаряды для танков и гаубиц.