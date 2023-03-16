16 марта 2023, 08:15
Канада выделит Украине новый пакет военной помощи
Минобороны Канады отправит Украине 8 000 снарядов для гаубиц и 12 ракет для ПВО
Власти Канады поставят украинской армии новый пакет военной помощи, в который войдут ракеты для систем противовоздушной обороны, снаряды для танков и гаубиц. Об этом сообщило канадское министерство обороны на своем официальном сайте.
«Канада передаст Украине 1,8 тысячи единиц танковых снарядов калибром 105 миллиметров, 8 000 снарядов калибром 155 миллиметров, 12 ракет для систем ПВО», — сообщили в ведомстве.
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Кроме того, Канада начала подготавливать к отгрузке четыре немецких танка Leopard 2, обещанных Украине в дополнение к уже отправленным в Польшу четырем единицам тяжелой техники.
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Ранее глава министерства обороны Канады Анита Ананд пообещал, что страна закупит для ВСУ передовую ракетную установку класса «земля-воздух» NASAMS. По предварительным оценкам, канадские власти выделили Украине помощь более чем на миллиард долларов.
Канада
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Украина
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