Помпео заявил, что «русские не повлияют на результат» выборов в США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в 2016 году на президентских выборах и в 2018 году на промежуточных, Россия определенно предпринимала попытки повлиять на выборы. Больше этого она делать не станет.

Об этом Помпео заявил в интервью телеканалу WISC-TV, текст которого распространил госдепартамент.

«Мы ясно заявили русским, что такого рода действия недопустимы, и я уверен, что мы обеспечим безопасные и защищенные выборы, в которых русские не повлияют на результат», — цитирует его РИА «Новости».

Помпео заявил, что в 2018 году администрация президента США Дональда Трампа защитила голос каждого. В этот раз будет то же самое.

Директор ФБР Кристофер Рэй ранее заявил, что Россия попытается повлиять на ход выборов в 2020 году, но не будет трогать инфраструктуру. Никаких доказательств этому он не привел.

В комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России заявили, что выявили попытки повлиять на недавние выборы, чтобы «подорвать доверие» к ним. Речь идет массированных вбросах и раскрутке дезинформации в соцсетях и хакерских атаках на ЦИК России».