В Госдуме сообщили о вмешательстве в прошедшие 13 сентября выборы

В комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России заявили о попытках повлиять на недавние выборы, чтобы «подорвать доверие» к ним.

Как рассказал глава комиссии, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, его команда ежедневно собирала и анализировала данные. Ей удалось выявить «умышленные действия по подрыву доверия к выборам в глазах избирателей», написало РИА «Новости».

Пискарева отметил также и различные формы вмешательства: «от традиционных массированных вбросов и раскрутки дезинформации в соцсетях до круглосуточных хакерских атак на ЦИК России».

Данные о незаконном участии российских НКО-иноагентов в избирательной кампании уже направлены в прокуратуру и Минюст.

В России 13 сентября прошел Единый день голосования, к которому готовились в России более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга. Явка на выборы составила 43%.