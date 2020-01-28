Помпео включил Россию в число виновных за отсутствие перемирия в Сирии

Перемирию на севере Сирии мешают Россия, Иран и официальный Дамаск. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео. Вашингтон, по его словам, призывает к немедленному прекращению огня.

Действия РФ глава Госдепартамента назвал «безжалостными», рассказав о своей позиции в Twitter.

«Безжалостные действия России, иранского режима, „Хезболла“ и режим Асада напрямую препятствуют прекращению огня на севере Сирии», — подчеркнул Помпео.

В своем заявлении он добавил, что США осуждают «эти варварские нападения». Американская сторона, заключил госсекретарь, настаивает на «немедленном прекращении огня».

Больше года назад военные США перехватили российскую колонну, которая двигалась в сторону города Манбидж. В ее составе двигался генерал-майор войск РФ.

В Минобороны заметили, что Манбидж в то время находился под тройным контролем — «антитеррористической коалиции» во главе с Соединенными Штатами, курдских отрядов и сирийских военных.

Инцидент в российском оборонном ведомстве назвали «наглядным примером эффективности» взаимодействия военных двух стран в Сирии. При этом, заметили в министерстве, Пентагону иногда свойственно искусственно нагнетать ситуацию.