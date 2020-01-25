Минобороны подтвердило, что США «перехватили» российскую колонну в Сирии

Американские военные «перехватили» колонну с российским генерал-майором, который ехал в город Манбидж. Это произошло больше года назад, а сейчас случай подтвердили в Минобороны.

«Упомянутый американскими представителями факт произошел около 14 месяцев назад в районе сирийского населенного пункта Манбидж, который тогда находился под тройным контролем», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

В министерстве добавили, что контроль осуществляла так называемая «антитеррористическая коалиция» под руководством США, а также курдские отряды и сирийские военные.

«В данный период всем действовавшим на земле сторонам приходилось постоянно согласовывать свои действия для исключения конфликтных ситуаций. Поэтому случай, изложенный американским представителем, — наглядный пример эффективности имеющихся каналов взаимодействия военных двух стран в Сирии», — пояснили в ведомстве.

Также там подчеркнули, что некоторые представители Пентагона искусственно нагнетают ситуацию, что не помогает стабилизировать обстановку. Такие действия создают препятствия для работы военных.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что американские бойцы ошиблись и случайно не пропустили в Манбидж российского генерал-майора. Но в ситуации затем разобрались.