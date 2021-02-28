Помпео обвинил Байдена в служении интересам Китая

Бывший госсекретарь США Майк Помпео подверг критике политику действующей американской администрации во главе с президентом Джо Байденом. Помпео предрек экономические проблемы в стране и обвинил демократов в потворстве Китаю, сообщила Politico.

Бывший шеф Госдепа заявил, что своим решением о приостановке строительства нефтепровода Keystone XL администрация Байдена уничтожила 10 тысяч рабочих мест. Помпео усомнился в прогнозе спецпосланника президента США по климату Джона Керри, что американцы, оставшиеся без работы, займутся созданием солнечных батарей. Экс-госсекретарь выразил уверенность, что вместо этого экологичные источники энергии будут импортировать в Соединенные Штаты из Китая, что ударит по американской экономике.

Помпео заявил, что администрация экс-президента Дональда Трампа, в отличие от нынешней, не позволяла Китаю отнимать у американцев их рабочие места. Он также раскритиковал решение Байдена возобновить участие США в Парижском соглашении по климату. Бывший госсекретарь считает, что это принесет пользу Китаю.

Политолог Дмитрий Журавлев ранее в беседе с «360» заявил, что Байдена мало волнуют Соединенные Штаты. По мнению Журавлева, демократ намерен расширить контроль США над миром, в отличие от Трампа, который стремился навести порядок внутри страны.