Внешняя политика США при Джо Байдене сильно изменится. Если бывший президент Дональд Трамп хотел навести порядок внутри страны, то нынешний глава Белого дома намерен расширить контроль над миром. В частности, в некоторых регионах будет увеличено военное присутствие. Такое мнение в разговоре с «360» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

Сегодня Байден, как я понял, больше надеется на цветные революции. Если Трампа интересовали Соединенные Штаты, Байден оценил его политику как изоляционизм. Байдена Соединенные Штаты волнуют очень мало. Он не глава государства — он глава корпорации «США и Ко» Дмитрий Журавлев. научный руководитель Института региональных проблем.

«Для него важно активно расширяться, захват все большего и большего контроля над миром. Трампу нужны были рабочие места и заводы, Байдену нужна активная внешняя политика. За его спиной финансисты, для которых США — просто офис, в котором они сидят», — подчеркнул собеседник «360».

По словам политолога, американская элита хочет подчинить все страны себе. Но поскольку Штатами управляют финансисты, их главный способ борьбы не оружие, а деньги. То есть, скорее всего, Штаты не будут развязывать никаких войн. На это они пойдут в крайнем случае.

«Они не собираются увеличивать или уменьшать военное присутствие. Они собираются изменить его в соответствии со своими приоритетами. Европа будет более близким союзником для США в период [правления] Байдена, чем в период Трампа. Поэтому я не думаю, что там очень вырастет военное присутствие. Исключение будут составлять какие-нибудь ракеты средней дальности. Будут поставлены те военные системы, которые не подпадают под международные договоренности, но которые могут достигать российских границ», — добавил собеседник «360».

Они там будут не для присутствия в Европе, а чтобы создать себе преимущество по отношению к России.

По мнению Журавлева, будет усилено военное присутствие на севере Тихого океана, в Персидском заливе, Юго-Восточной Азии. Также США будут развивать тему военного присутствия в Арктике и космосе.

То, что он (Байден — прим. ред.) собирается отменить то, что сделал Трамп по Северной Корее, — это очевидно. Он не хочет договариваться с Кимом (Ким Чен Ын — руководитель КНДР), он хочет его раздавить. Он хочет преобразовать Северную Корею. Может, не сейчас, но стратегическая задача — избавиться от Кима Дмитрий Журавлев.

Джо Байден недавно выступил с первой большой речью относительно будущей внешней политики США. Его выступление уже раскритиковал бывший госсекретарь Майк Помпео.