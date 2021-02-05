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    05 февраля 2021, 12:27

    «Байдена США волнуют мало»: назван приоритет политики нового американского президента

    Василиса Андреева, Наза Салех Захи

    Внешняя политика США при Джо Байдене сильно изменится. Если бывший президент Дональд Трамп хотел навести порядок внутри страны, то нынешний глава Белого дома намерен расширить контроль над миром. В частности, в некоторых регионах будет увеличено военное присутствие. Такое мнение в разговоре с «360» высказал политолог Дмитрий Журавлев.

    Сегодня Байден, как я понял, больше надеется на цветные революции. Если Трампа интересовали Соединенные Штаты, Байден оценил его политику как изоляционизм. Байдена Соединенные Штаты волнуют очень мало. Он не глава государства — он глава корпорации «США и Ко»

    Дмитрий Журавлев. научный руководитель Института региональных проблем.

    «Для него важно активно расширяться, захват все большего и большего контроля над миром. Трампу нужны были рабочие места и заводы, Байдену нужна активная внешняя политика. За его спиной финансисты, для которых США — просто офис, в котором они сидят», — подчеркнул собеседник «360».

    По словам политолога, американская элита хочет подчинить все страны себе. Но поскольку Штатами управляют финансисты, их главный способ борьбы не оружие, а деньги. То есть, скорее всего, Штаты не будут развязывать никаких войн. На это они пойдут в крайнем случае.

    «Они не собираются увеличивать или уменьшать военное присутствие. Они собираются изменить его в соответствии со своими приоритетами. Европа будет более близким союзником для США в период [правления] Байдена, чем в период Трампа. Поэтому я не думаю, что там очень вырастет военное присутствие. Исключение будут составлять какие-нибудь ракеты средней дальности. Будут поставлены те военные системы, которые не подпадают под международные договоренности, но которые могут достигать российских границ», — добавил собеседник «360».

    Они там будут не для присутствия в Европе, а чтобы создать себе преимущество по отношению к России.

    По мнению Журавлева, будет усилено военное присутствие на севере Тихого океана, в Персидском заливе, Юго-Восточной Азии. Также США будут развивать тему военного присутствия в Арктике и космосе.

    То, что он (Байден — прим. ред.) собирается отменить то, что сделал Трамп по Северной Корее, — это очевидно. Он не хочет договариваться с Кимом (Ким Чен Ын — руководитель КНДР), он хочет его раздавить. Он хочет преобразовать Северную Корею. Может, не сейчас, но стратегическая задача — избавиться от Кима

    Дмитрий Журавлев.

    Джо Байден недавно выступил с первой большой речью относительно будущей внешней политики США. Его выступление уже раскритиковал бывший госсекретарь Майк Помпео.