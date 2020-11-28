Помпео объяснил введение санкций против российских компаний

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, с чем связаны санкции, введенные на этой неделе против российских и китайских компаний.

По его словам, меры, принятые США, против ОАО «Элекон», Chengdu Best New Materials, Zibo Elim Trade и группы «Низко» обусловлены передачей этими организациями чувствительных товаров и технологий ракетной программе Ирана, пишет РИА «Новости».

Санкции, как отметил Помпео, являются часть американской стратегии по реагированию на «пагубную деятельность» Ирана.

Госсекретарь добавил, что новые санкции, введенные на два года, включают ограничения на госзакупки США, государственную помощь со стороны Вашингтона и накладывают экспортные ограничения.

О том, что США намерены ввести санкции против четырех организаций из России и Китая, которые, как считает Вашингтон, содействуют ядерной программе Ирана, стало известно в середине недели. Спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Элиотт Абрамс заявил, что администрация действующего главы государства республиканца Дональда Трампа продолжит давление на Тегеран. Он добавил, что ввод санкций будет продолжаться до тех пор, пока это будет возможно.