В материале указано, что, по словам Абрамса, соответствующие меры будут приняты уже в среду. Спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле отметил, что администрация действующего главы государства республиканца Дональда Трампа продолжит давление на Тегеран. Он добавил, что ввод санкций будет продолжаться до тех пор, пока это будет возможно.

«У нас будет следующая неделя, а потом еще одна неделя, а потом еще одна — и так по декабрь–январь. Будут санкции, связанные с вооружениями, с оружием массового уничтожения, связанные с правами человека», — приводит агентство слова Абрамса. Он отметил, что это будет продолжаться еще пару месяцев — «до самого конца».

Абрамс считает, что новая администрация демократа Джозефа Байдена сразу же не сможет радикально изменить политику в отношении Ирана. По его мнению, переговоры о возобновлении участия Вашингтона в соглашении с Тегераном займут многие месяцы. Ранее Байден заявлял в предвыборной программе о возможности возвращения США в ядерную сделку.

Голосование избирателей на выборах президента в США состоялось 3 ноября. Заседание коллегии выборщиков, которые окончательно назовут имя президента США пройдет 14 декабря.

Накануне стало известно, что победителем Байдена признали еще два штата. В Неваде итоги выборов утвердил Верховный суд. Глава Пенсильвании Том Вулф лично заявил, что по результатам выборов в штате победил Джо Байден. Результаты пока не подвели Аризона, Висконсин и Джорджия.