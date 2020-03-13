Помпео объяснил санкции против «дочки» Роснефти» заботой о Венесуэле

Соединенные Штаты решили ввести санкции против швейцарской структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. (TTI) ради Венесуэлы. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, американские санкции помогут «усадить» венесуэльского лидера Николаса Мадуро за стол переговоров.

«Мы ввели санкции в отношении TNK Trading International, которой владеет „Роснефть“ для того, чтобы усилить изоляцию режима и привести народ Венесуэлы к свободе и процветанию», — написал он на своей странице в Twitter.

Минфин США ранее заявил, что новые ограничения связаны с работой российской компании «в нефтяном секторе венесуэльской экономики». Американские компании до 20 мая должны прекратить сотрудничество с «дочкой» «Роснефти».

Еще в феврале США ввели санкции против еще одной дочерней компании «Роснефти» — швейцарской Rosneft Trading. Тогда высокопоставленный сотрудник американской администрации заявил, компания взяла под контроль почти всю нефть Венесуэлы, «которая торгуется по всему миру в обход санкций».

Российская сторона назвала санкции необоснованными и незаконными. В компании подчеркнули, что RTSA в Венесуэле занимается бизнесом и не преследует никаких политических целей.