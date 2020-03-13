Помпео объяснил санкции против «дочки» Роснефти» заботой о Венесуэле
По его словам, американские санкции помогут «усадить» венесуэльского лидера Николаса Мадуро за стол переговоров.
«Мы ввели санкции в отношении TNK Trading International, которой владеет „Роснефть“ для того, чтобы усилить изоляцию режима и привести народ Венесуэлы к свободе и процветанию», — написал он на своей странице в Twitter.
Минфин США ранее заявил, что новые ограничения связаны с работой российской компании «в нефтяном секторе венесуэльской экономики». Американские компании до 20 мая должны прекратить сотрудничество с «дочкой» «Роснефти».
Еще в феврале США ввели санкции против еще одной дочерней компании «Роснефти» — швейцарской Rosneft Trading. Тогда высокопоставленный сотрудник американской администрации заявил, компания взяла под контроль почти всю нефть Венесуэлы, «которая торгуется по всему миру в обход санкций».
Российская сторона назвала санкции необоснованными и незаконными. В компании подчеркнули, что RTSA в Венесуэле занимается бизнесом и не преследует никаких политических целей.