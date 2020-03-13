    13 марта 2020, 07:30

    Помпео объяснил санкции против «дочки» Роснефти» заботой о Венесуэле

    Наза Салех Захи

    Соединенные Штаты решили ввести санкции против швейцарской структуры «Роснефти» — TNK Trading International S.A. (TTI) ради Венесуэлы. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео.
    Помпео объяснил санкции против «дочки» Роснефти» заботой о Венесуэле

    По его словам, американские санкции помогут «усадить» венесуэльского лидера Николаса Мадуро за стол переговоров.

    «Мы ввели санкции в отношении TNK Trading International, которой владеет „Роснефть“ для того, чтобы усилить изоляцию режима и привести народ Венесуэлы к свободе и процветанию», — написал он на своей странице в Twitter.

    Минфин США ранее заявил, что новые ограничения связаны с работой российской компании «в нефтяном секторе венесуэльской экономики». Американские компании до 20 мая должны прекратить сотрудничество с «дочкой» «Роснефти».

    Еще в феврале США ввели санкции против еще одной дочерней компании «Роснефти» — швейцарской Rosneft Trading. Тогда высокопоставленный сотрудник американской администрации заявил, компания взяла под контроль почти всю нефть Венесуэлы, «которая торгуется по всему миру в обход санкций».

    Российская сторона назвала санкции необоснованными и незаконными. В компании подчеркнули, что RTSA в Венесуэле занимается бизнесом и не преследует никаких политических целей.