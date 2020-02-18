США ввели санкции против дочки «Роснефти»

«Сегодня Министерство финансов США ввело санкции в отношении принадлежащей России брокерской компании Rosneft Trading, S.A и ее президента Дидье Касимиро за то, что она выступала посредником при продаже по всему миру нефти из Венесуэлы от лица нелегитимного режима Мадуро», — рассказала она.

При этом власти Соединенных Штатов предоставят странам и компаниям отсрочку в 90 дней для прекращения сделок с Rosneft Trading.

Вашингтон уверен, что мировые нефтяные рынки останутся стабильными.

«Мы уверены, что энергетические рынки останутся стабильными, на глобальном нефтяном рынке существует достаточное предложение», — уточнила администрация.

Ранее США пригрозили санкциями Мексике . ограничительными мерами примут, если страна купит российские военные вертолеты.