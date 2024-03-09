Мир 09 марта 2024, 08:33 Помпео назвал условие для возвращения в администрацию президента США Экс-госсекретарь США Помпео не исключил возможность работы на Трампа CNP/AdMedia/globallookpress

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Экс-госсекретарь США Майк Помпео допустил, что вернется к работе в администрацию американского президента. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Помпео предположил, что начнет работать на республиканца Дональда Трампа, если тот одержит победу на выборах президента США. Экс-госсекретарь также признался, что вернуться в Белый дом ему еще никто не предлагал.

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«Если мне будет предоставлен шанс служить и полагать, что я могу изменить ситуацию, я почти наверняка скажу „да“ этой возможности», — рассказал Помпео.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан отказался от встречи с президентом США Джо Байденом, но согласился прилететь во Флориду для переговоров с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Они обсудят международные отношения, несмотря на «Закон Логана». Венгерский премьер также проведет дискуссию с главой исследовательского института Heritage Foundation Кевином Робертсом.

По мнению Орбана, только Трамп в случае прихода к власти в США сможет урегулировать конфликт на Украине.