Помощник Байдена пригрозил России «не только санкциями» за кибератаки

Власти США решили отреагировать на кибератаки на американские ведомства. Их приписывали России. Ответ будет включать в себя не только санкции, заявил помощник главы Вашингтона Джейк Салливан.

«Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции», — сообщил Салливан в интервью CBS.

Он добавил, что сейчас сотрудники разведки устанавливают масштаб ущерба и выявляют лиц, причастных к кибератакам. По словам помощника президента, для подготовки ответных мер понадобятся недели. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия требуют «всеобъемлющего инструментария». Американские власти работают над этим, заключил Салливан.

Клиенты компании по компьютерной безопасности SolarWinds подверглись кибератаке в декабре 2020 года. Хакеры нацелились на различные правительственные учреждения США. Тогда некоторые американские СМИ обвинили в атаке российских киберпреступников. При этом никаких доказательств этому никто не привел. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва не имеет отношения ко взлому систем.