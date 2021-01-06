США допустили причастность России к хакерским атакам в декабре

Спецслужбы США считают, что массовая хакерская атака на федеральные учреждения в декабре 2020 года была попыткой получить разведывательные данные и «вероятно, происходила из России».

Об этом сказано в совместном заявлении аппарата директора Нацразведки, Федерального бюро расследований (ФБР), Агентства национальной безопасности и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США.

«В данное время мы считаем, что она (кибератака — прим. ред.) была и остается попыткой получить разведданные», — говорится в заявлении по итогам работы, совместно проведенной Агентством национальной безопасности, ФБР, CISA и управлением Национальной разведки. В сообщении также указано, что сейчас предпринимаются все необходимые шаги, «чтобы оценить полный масштаб этих действий и дать соответствующий ответ».

«Источник целенаправленной устойчивой угрозы, вероятно, происходит из России, несет ответственность за подавляющее большинство или все недавно обнаруженные кибератаки как в отношении правительственных, так и неправительственных сетей», — отмечается в тексте. Фрагмент сообщения приводит RT.

Как отметило издание «Политика сегодня», несмотря на уже прозвучавшие предположения об участии в хакерских атаках российских граждан, доказательств американские спецслужбы в своем заявлении не предоставили.

В декабре 2020 года стало известно о масштабной кибератаке на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds. Как сообщалось, среди пострадавших были многочисленные американские правительственные учреждения.