Помощник Байдена обвинил Китай в помощи России по «прямым и непрямым каналам»

Народно-освободительная армия Китая тайно поддерживает Вооруженные силы России, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. Приводить какие-либо доказательства он не стал, сообщила «Газета.ru».

Выступая на онлайн-семинаре помощник Джо Байдена признал, что бизнес КНР не нарушает наложенных на Россию санкций, признаков их прямого обхода нет. Однако по мнению Далипа Сингха, китайская армия помогает российской «по прямым и непрямым каналам». У него якобы есть тому доказательства, озвучивать которые он не стал.

«Китай разделяет с Россией интерес в подрыве доминирования США и Запада в мироустройстве», — так сотрудник Белого дома объяснил свое предположение.

Ранее западные страны встревожило испытание китайской сверхзвуковой противокорабельной ракеты YJ-21. В России аналогами этой боеголовки являются небезызвестные гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и «Циркон». Эксперты увидели в запуске YJ-21 знак, что Китай готов к стратегическому сдерживанию кораблей США в районе Тайваньского пролива.