Удар китайского орла. Испытание новой ракеты стало сигналом военному альянсу США

Китай запустил новую сверхзвуковую ракету. Перед боеголовкой бессильно ПВО большинства стран мира, она способна стартовать не только с эсминца, но и с бомбардировщика. Эксперты считают, что испытания стали прозрачным намеком участникам военного блока AUKUS и непосредственно США: не стоит вмешиваться в дела Китая и тайваньский вопрос.

Китайские военные испытали сверхзвуковую противокорабельную ракету YJ-21. Боеголовка имеет радиус действия до полутора тысяч километров и способна поразить целую авианосную ударную группу потенциального противника. Запуск приурочили к 73-й годовщине образования Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, сообщило гонконгское издание South China Morning Post.

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Ракета относится к китайскому семейству крылатых ракет «Удар орла», предназначенных для уничтожения надводных кораблей и наземных целей. Испытания провели с борта крупнейшего и самого современного китайского эсминца проекта 055.

YJ-21 также могут нести и стратегические бомбардировщики H-6N, которые являются последней модификацией на основе советского Ту-16.

Армия Китая 15 апреля направила истребители, боевые корабли, бомбардировщики для организации многоцелевого патрулирования в районе острова Тайвань и воздушного пространства в Восточно-Китайском море. Эти действия Вооруженных сил КНР были связаны с визитом на остров делегации американских конгрессменов.

Китайская проблема для США

Первые боеголовки со скоростью выше одного маха (333 метра в секунду) Китай начал разрабатывать еще в 90-х годах прошлого века. Военный эксперт Владислав Шурыгин пояснил «360», что сверхзвуковую ракету крайне сложно перехватить имеющимися современными средствами противовоздушной обороны. Американские ПВО против китайской YJ-21 эффективными назвать нельзя, и ракета с очень высокой долей вероятности поразит главную единицу соединения — авианосец.

«Таким образом это лишит противника главного преимущества на море. А учитывая, что основное противостояние США с Китаем будет происходить именно там, то, конечно, появление такой ракеты становится большой головной болью. Особенно в преддверии того, что сейчас происходит вокруг Тайваня. Да, для американцев это очень серьезная проблема», — подчеркнул собеседник.

По словам Шурыгина, сверхзвуковая противокорабельная YJ-21 — важное достижение китайцев, тем более что эта ракета может быть и воздушного базирования, и корабельного, и берегового комплекса. Это серьезно меняет геополитический расклад в регионе.

При этом у России, в отличие от США, есть аналоги китайской боеголовки — уже стоящие на вооружении гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и «Циркон».

Сигнал для AUKUS

Президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев напомнил «360», что в ходе образования военного блока AUKUS США заявили о передаче туда разработки гиперзвукового оружия, которое намерены развивать в рамках альянса с Австралией и Великобританией.

Хотя президент США называл главной целью AUKUS обеспечение мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, многие эксперты уверены, что альянс приложит все силы, чтобы противодействовать влиянию Китая в акватории Южно-Китайского моря. Кроме того, вопрос о политическом статусе Тайваня — ключевой спорный момент в отношениях Запада и КНР.

«Китайцы показали, что также обладают современными технологиями. Кроме того, буквально вчера в разговоре с министром обороны США его китайский коллега еще раз подчеркнул: исключено, чтобы КНР пошла на поводу даже в вопросах вторичных экономических санкций, поэтому не следует брать Китай за горло силой. Сегодня он демонстрирует Соединенным Штатам Америки, что практически ни в чем не отстает от них», — сказал Санакоев.

Оборонный альянс AUKUS включает США, Великобританию и Австралию. Источник фото: Freepik

Два фронта

Многие специалисты расценили пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты YJ-21 как сигнал о готовности стратегического сдерживания американских кораблей в районе Тайваньского пролива. Однако аналитик отметил: происходящие в мире события показывают, что у тех людей, которые сегодня в США принимают решения, не все в порядке с логикой.

«Уж не знаю, кто это, но это точно не президент Байден. Уже само по себе открытие двух фронтов — и на российском направлении в Европе, и на китайском направлении в Юго-Восточной Азии — показывает, что они немножко либо недооценивают силы Китая и России, либо переоценивают свои возможности с точки зрения действий в информационном пространстве», — сказал Сергей Санакоев.

Он добавил, что складывается ощущение, будто американское руководство уже сами живут в тех фейковых грезах, которые создают. Остается надежда только на то, что в какой-то момент инстинкт самосохранения наконец-то возобладает и американцы остановятся.