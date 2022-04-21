Удар китайского орла. Испытание новой ракеты стало сигналом военному альянсу США
Китайская сверхзвуковая ракета стала посланием альянсу AUKUS
Китай запустил новую сверхзвуковую ракету. Перед боеголовкой бессильно ПВО большинства стран мира, она способна стартовать не только с эсминца, но и с бомбардировщика. Эксперты считают, что испытания стали прозрачным намеком участникам военного блока AUKUS и непосредственно США: не стоит вмешиваться в дела Китая и тайваньский вопрос.
Китайские военные испытали сверхзвуковую противокорабельную ракету YJ-21. Боеголовка имеет радиус действия до полутора тысяч километров и способна поразить целую авианосную ударную группу потенциального противника. Запуск приурочили к 73-й годовщине образования Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, сообщило гонконгское издание South China Morning Post.
Ракета относится к китайскому семейству крылатых ракет «Удар орла», предназначенных для уничтожения надводных кораблей и наземных целей. Испытания провели с борта крупнейшего и самого современного китайского эсминца проекта 055.
YJ-21 также могут нести и стратегические бомбардировщики H-6N, которые являются последней модификацией на основе советского Ту-16.
Армия Китая 15 апреля направила истребители, боевые корабли, бомбардировщики для организации многоцелевого патрулирования в районе острова Тайвань и воздушного пространства в Восточно-Китайском море. Эти действия Вооруженных сил КНР были связаны с визитом на остров делегации американских конгрессменов.
Китайская проблема для США
Первые боеголовки со скоростью выше одного маха (333 метра в секунду) Китай начал разрабатывать еще в 90-х годах прошлого века. Военный эксперт Владислав Шурыгин пояснил «360», что сверхзвуковую ракету крайне сложно перехватить имеющимися современными средствами противовоздушной обороны. Американские ПВО против китайской YJ-21 эффективными назвать нельзя, и ракета с очень высокой долей вероятности поразит главную единицу соединения — авианосец.
«Таким образом это лишит противника главного преимущества на море. А учитывая, что основное противостояние США с Китаем будет происходить именно там, то, конечно, появление такой ракеты становится большой головной болью. Особенно в преддверии того, что сейчас происходит вокруг Тайваня. Да, для американцев это очень серьезная проблема», — подчеркнул собеседник.
По словам Шурыгина, сверхзвуковая противокорабельная YJ-21 — важное достижение китайцев, тем более что эта ракета может быть и воздушного базирования, и корабельного, и берегового комплекса. Это серьезно меняет геополитический расклад в регионе.
При этом у России, в отличие от США, есть аналоги китайской боеголовки — уже стоящие на вооружении гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и «Циркон».
Сигнал для AUKUS
Президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев напомнил «360», что в ходе образования военного блока AUKUS США заявили о передаче туда разработки гиперзвукового оружия, которое намерены развивать в рамках альянса с Австралией и Великобританией.
Хотя президент США называл главной целью AUKUS обеспечение мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, многие эксперты уверены, что альянс приложит все силы, чтобы противодействовать влиянию Китая в акватории Южно-Китайского моря. Кроме того, вопрос о политическом статусе Тайваня — ключевой спорный момент в отношениях Запада и КНР.
«Китайцы показали, что также обладают современными технологиями. Кроме того, буквально вчера в разговоре с министром обороны США его китайский коллега еще раз подчеркнул: исключено, чтобы КНР пошла на поводу даже в вопросах вторичных экономических санкций, поэтому не следует брать Китай за горло силой. Сегодня он демонстрирует Соединенным Штатам Америки, что практически ни в чем не отстает от них», — сказал Санакоев.
Два фронта
Многие специалисты расценили пуск сверхзвуковой противокорабельной ракеты YJ-21 как сигнал о готовности стратегического сдерживания американских кораблей в районе Тайваньского пролива. Однако аналитик отметил: происходящие в мире события показывают, что у тех людей, которые сегодня в США принимают решения, не все в порядке с логикой.
«Уж не знаю, кто это, но это точно не президент Байден. Уже само по себе открытие двух фронтов — и на российском направлении в Европе, и на китайском направлении в Юго-Восточной Азии — показывает, что они немножко либо недооценивают силы Китая и России, либо переоценивают свои возможности с точки зрения действий в информационном пространстве», — сказал Сергей Санакоев.
Он добавил, что складывается ощущение, будто американское руководство уже сами живут в тех фейковых грезах, которые создают. Остается надежда только на то, что в какой-то момент инстинкт самосохранения наконец-то возобладает и американцы остановятся.