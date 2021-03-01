Украина получит 125 миллионов долларов военной помощи от США

Украинские власти получат поддержку Пентагона. США готовы выделить Киеву 125 миллионов долларов военной помощи — на подготовку, вооружение и консультации.

Сумму, заложенную в пакет помощи в сфере безопасности, озвучил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби. Его слова привело РИА «Новости».

Кирби подчеркнул, что меры говорят о готовности Вашингтона предоставить «оборонительное вооружение» для более эффективной защиты Украины «от российской агрессии».

Госсекретарь США Энтони Блинкен в начале февраля уверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в готовности администрации Джо Байдена оказывать военную помощь Киеву. В том числе он упомянул летальное оружие.

По мнению России, поставки украинской стороне вооружения приведут только к эскалации конфликта на территории Донбасса. Недавно первый президент Украины Леонид Кравчук указал на связь между ухудшением ситуации на востоке страны с санкциями, введенными против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.