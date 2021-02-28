Экс-президент Украины объяснил эскалацию в Донбассе

Первый украинский президент Леонид Кравчук связал эскалацию в Донбассе с санкциями против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом Кравчук заявил в интервью Deutsche Welle.

По мнению экс-президента Украины, обострение ситуации на юго-востоке не является прямой местью Кремля за санкции, которые ввели против Медведчука. Однако Кравчук отметил, что в Москве никогда не отказывалась от идеи, чтобы Украина была «под Россией».

«Этот тезис никто не отменял», — заявил Кравчук.

Для того, чтобы Незалежная стала свободной от России, стране нужно присоединиться к Европейскому союзу, вступить в НАТО, а также получить статус особого партнера Соединенных Штатов, сказал Кравчук.

Совет нацбезопасности и обороны Украины ранее ввел санкции в отношении Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Банковские активы политика были заморожены, часть имущества оказалась под арестом. В начале месяца президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые связывали с Медведчуком. После этого они прекратили вещание. Медведчук заявлял, что за этим решением стоят США.