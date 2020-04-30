    30 апреля 2020, 13:00

    Помощь детям во время пандемии выделила Грета Тунберг

    Ольга Ситникова

    Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг выделила 100 тысяч долларов для Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Guardian.
    Помощь детям во время пандемии выделила Грета Тунберг

    Финансовые средства на пожертвование Тунберг получила в датском фонде. Она обратилась к общественности с просьбой поддержать «жизненно важную работу ЮНИСЕФ по спасению жизней детей, защите здоровья и продолжению обучения».

    Представители ЮНИСЕФ уточнили, что направят деньги на поддержку детей, которые пострадали от введенных ограничений из-за коронавируса. Например, столкнулись с проблемами от закрытия образовательных учреждений.

    Финансы пойдут в продуктовую, медицинскую и образовательную сферы. Также деньги помогут в борьбе с домашним насилием.

    Ранее в СМИ появилась информация о появлении детского синдрома коронавируса в Великобритании. Врач скорой помощи Санкт-Петербурга Сергей Захаревич отметил, что детям необходима особая тактика лечения. По его словам, важно использовать «более щадящие, более подходящие для детского организма» лечебные препараты.