Помощь детям во время пандемии выделила Грета Тунберг

Финансовые средства на пожертвование Тунберг получила в датском фонде. Она обратилась к общественности с просьбой поддержать «жизненно важную работу ЮНИСЕФ по спасению жизней детей, защите здоровья и продолжению обучения».

Представители ЮНИСЕФ уточнили, что направят деньги на поддержку детей, которые пострадали от введенных ограничений из-за коронавируса. Например, столкнулись с проблемами от закрытия образовательных учреждений.

Финансы пойдут в продуктовую, медицинскую и образовательную сферы. Также деньги помогут в борьбе с домашним насилием.

Ранее в СМИ появилась информация о появлении детского синдрома коронавируса в Великобритании. Врач скорой помощи Санкт-Петербурга Сергей Захаревич отметил, что детям необходима особая тактика лечения. По его словам, важно использовать «более щадящие, более подходящие для детского организма» лечебные препараты.