Врач рассказал о разном лечении СОVID-19 для взрослых и детей

«Наши педиатры вообще отмечают, что количество вызовов снизилось в разы, поскольку родители боятся, что дети будут заражены, и они все сидят дома. Естественно, контакты ограничены, количество заболевших детей уменьшилось, и они гораздо реже вызывают скорую. То есть мы таких случаев, как в Британии, не отмечаем», — уточнил Захаревич.

Он обратил внимание, что любой вирус может изменяться.

«Вирус склонен менять структуру, тем самым менять те или иные симптомы. Возможно в будущем появятся новые жалобы и новые симптомы у пациентов. Но это мое предположение, исключительно», — заметил специалист.

Врач добавил, что для всех лечение от коронавируса проходит в качестве симптоматического.

«В любом случае лечение у детей также будет симптоматическое, ну и вирусная терапия. Для педиатрии они, конечно, другие, они отличаются от взрослых. Лечение будет разным», — пояснил Захаревич.

По его словам, заразившимся детям необходима другая тактика лечения.

«Дети болеют такими же заболеваниями, что и взрослые. Единственное, что тактика лечения будет немножко другая, и препараты будут немного другие, более щадящие, более подходящие для детского организма», — заключил врач.