В Польше задержали немецких активистов, которые намеревались помогать беженцам

Польские полицейские задержали автобус с активистами немецкого движения Seebrücke Deutschland и объединения LeaveNoOneBehind. Они планировали предоставить гуманитарную помощь мигрантам.

Правоохранители остановили автобус в нескольких километрах от пограничного перехода «Кузница», сообщило агентство DPA. Он расположен рядом с белорусской границей.

Известно, что до задержания активисты обоих организаций передали польской стороне предназначавшуюся мигрантам гуманитарную помощь. Среди предметов были зимняя обувь и одеяла.

Участники Seebrücke Deutschland и LeaveNoOneBehind, по информации польской газеты Tysol, хотели вывезти беженцев на немецкую территорию. В МВД Германии предупредили о вероятных «уголовных последствиях» из-за подобных действий.

Несколько тысяч мигрантов собрались на границе Польши и Белоруссии на этой неделе. Польские власти направили на место военных, чтобы предотвратить проход беженцев на свою территорию. Государственный пограничный комитет Белоруссии уточнил, что мигранты хотят просить убежища в европейских странах. Ситуация привела к столкновению беженцев с польскими военными.

На фоне миграционного кризиса в Польше в ЕС решили обсудить вопрос оплаты укрепления границ.