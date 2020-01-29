Вадим Клювгант, адвокат помилованной российским президентом Владимиром Путиным израильтянки Иссахар заявил, что уже завтра она улетит к себе на родину. Вместе с матерью девушки он приехал в подмосковную колонию, чтобы ее встретить.

Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы рассчитываем, что завтра вечером она будет дома, со своей семьей», — сказал адвокат журналистам агентства.

Такое же мнение высказал «Интерфаксу» глава Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена. Указ о помиловании вступает в силу с момента подписания, и сейчас нет никаких препятствий для возращения на родину Иссахар.

«Если у нее нет никаких других дел в Москве, она может завтра же отправиться на родину», — пошутил адвокат.

Адвокат Клювгант заявил ТВЦ, что израильтянку может увезти домой премьер-министра страны Беньямин Нетаньяху, который сделает остановку в Москве по пути из США. Он намерен обсудить с Путиным предложенную американским президентом Дональдом Трампом «сделку века» по примирению Израиля и Палестины.

Политолог Алексей Мартынов ранее заявил «360», что не стоит искать в помиловании Иссахар политического подтекста. Он назвал его актом гуманизма.