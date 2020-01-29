Политолог назвал помилование израильтянки Иссахар актом гуманизма

В помиловании российским президентом Владимиром Путиным израильтянки Наамы Иссахар нет политики, это акт гуманизма. Девушка совершила с точки зрения законов РФ серьезное преступление, пусть и утверждает, что не знала об этом. От ответственности ее это не освобождает.

Об этом в беседе с «360» заявил политолог Алексей Мартынов. По его мнению, ситуация сложилась ясная.

«Израильтянка перевозила наркотик, собака в аэропорту среагировала. Двусмысленности никакой не было. Другое дело, что человек искренне раскаялся, к тому же правительство Израиля ходатайствовало на самом высоком уровне. Были соблюдены все формальные процедуры, в том числе промежуточные комиссии собирались, она прошение о помиловании написала. Думаю, что на ближайшем ночном авиарейсе она отправится домой», — сообщил политолог. Мартынов предположил, что возвращение Иссахар снимет огромное количество инсинуаций в самом Израиле.

«Это одна из немногих стран, где легализованы растительные, так называемые, медицинские наркотики. Но гашиш, хоть это и производная марихуаны, запрещен и там. Поэтому там поднялась волна, мол, девочку ни за что арестовали. Мы ее вернули, пусть там ее родители воспитывают. Может, в армию снова отправят служить. Ей будет гораздо полезнее оказаться дома», — резюмировал эксперт.

В октябре 2019 года Наама Иссахар была приговорена российским судом к семи с половиной годам тюрьмы за контрабанду и хранение наркотиков. Она была задержана в Шереметьево с 9,6 грамма гашиша. Девушка сообщила, что перевозила наркотик в личных целях.

Владимир Путин встретился с ее матерью во время визита в Израиль. Он пообещал женщине, что с ее дочерью «все будет хорошо».