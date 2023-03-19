Мир 19 марта 2023, 20:32 Пользу поставок истребителей Польшей для ВСУ поставили под сомнение Экс-разведчик США Риттер: поставки Польшей истребителей ВСУ не повлияют на исход конфликта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер высказался в эфире YouTube-канала американскому журналисту Стефану Гарднеру о поставках Польшей истребителей Украине. По его мнению, на исход конфликта это не повлияет, но приведет к большим потерям ВСУ.

«Только четыре самолета ни к чему не приведут. Украинские истребители очень быстро сбиваются, как только поднимаются в воздух. И я не думаю, что отправка этих машин на что-то повлияет», — сказал американец.

Реклама

Риттер добавил, что такими действиями поляки только создали цели для российской армии. Но, к несчастью для украинских летчиков, их продолжительность жизни окажется короткой.

Реклама

Что касается западных стран, они в этой ситуации вряд ли согласятся предоставить украинским ВВС американскую авиацию типа F-16, несмотря на постоянные просьбы киевских властей. Обучение пилотов ВСУ управлению американской техникой обернется провалом, так как они учились на советской технике, заметил Риттер.

Ранее Скотт Риттер заявил, что США не смогли добиться своих целей в конфликте на Украине из-за серьезного просчета в отношении президента России Владимира Путина.