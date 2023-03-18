Мир 18 марта 2023, 23:02 Американский военный заявил о провале планов США на Украине Экс-разведчик Риттер: желание сместить Путина привело к провалу планов США на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

США не смогли добиться своих целей в конфликте на Украине из-за серьезного просчета в отношении президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Свое мнение американский военный высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Тот, кто думает, что у нас может получиться сместить Путина, просто ничего не знает ни о Путине, ни о России, ни о всей ситуации в целом», — сказал Риттер.

Реклама

По его словам, США намеревались с помощью украинского кризиса ослабить войска России и организовать в стране государственный переворот. Однако в это время, как подчеркнул бывший разведчик, уровень общественной поддержки российского президента внутри страны не сократился, а наоборот значительно вырос.

Реклама

Риттер также заметил, что пока НАТО страдает от острой нехватки боеприпасов для украинских военных, Россия же смогла укрепить военно-промышленный комплекс.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в ходе переговоров по видеосвязи с представителями США, высшее командование ВСУ заявило о неотложных потребностях украинской армии. Стороны, по словам Ермака, обсудили продолжение поставок военной техники, вооружения и боеприпасов.