05 марта 2023, 15:43
Пользователи соцсетей увидели флаги России и ДНР в новом проморолике Louis Vuitton
Флаги России и ДНР, а также литеру V увидели в новом проморолике Louis Vuitton
Пользователи социальных сети обратили внимание на новый проморолик компании Louis Vuitton, увидев в нем флаги России, Донецкой Народной Республики и литеру V. Об этом они написали в комментариях к публикации.
На самом деле дом моды использовал цвета национальной эмблемы Франции, однако проукраинские пользователи соцсети упрекнули Louis Vuitton в поддержке России.
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Российские подписчики в ответ начали благодарить французскую компанию за поддержку.
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«С такой рекламой в России можно сделать хорошую кассу! Вся Европа вместе столько не купит, сколько русские», — написал один из пользователей.
Другой отметил, что такой смелый ролик от Louis Vuitton актуален при столь трудных отношениях между Западом и Россией.
«Какие красивые цвета. И буква какая красивая — V! Актуальность зашкаливает», — написали в комментариях к ролику.
Летом 2022 года бренд Louis Vuitton вошел в десятку самых дорогостоящих в мире.
ДНР
Россия
Украина
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