Мир 29 февраля 2024, 17:05 Раскрыт план британского правительства после смерти короля Карла III DE: короля Великобритании Карла III похоронят по плану «Менайский мост» Keystone Press Agency / Global Look Press

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Действия правительства Великобритании в случае смерти монарха или его второй половины прописаны в специальных планах, которые отличаются только названиями. Ушедшую из жизни в сентябре 2022 года Елизавету II похоронили в рамках «Операции Лондонский мост», а план траурных церемоний ее отца, короля Георга VI назывался «Уголок Гайд-Парка». Газета Daily Express выяснила, что план похорон короля Великобритании Карла III называли «Менайский мост».

Подвесная переправа располагается между островом Англси и материковой частью Уэльса, а действующий монарх до престола много лет носил титул принца Уэльского, который получил в возрасте девяти лет.

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В остальном план ничем не отличается от других. Первым о смерти короля узнают премьер-министр, который сообщит об этом остальным членам правительства. Только после этого информацию о событии передадут телерадиокомпании «Би-би-си», а после нее — другим СМИ.

В то же время принца Уильяма начнут готовить к коронации как первого наследника престола. На следующий день он выступит с обращением к нации и объявит о введении в стране государственного траура.

Ключевым событием в этот период станет перенос гроба с телом покойного монарха в Вестминстер-холл для панихиды и последующих похорон.

В начале февраля этого года стало известно, что королю Великобритании Карлу III врачи диагностировали рак предстательной железы. Злокачественную опухоль обнаружили во время плановой диспансеризации. Первое время король находился в Сандрингемском дворце в Норфолке, но после вернулся в Лондон для продолжения лечения.