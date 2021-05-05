Пользователи Reddit захотели создать страну и сделать день рождения Киану Ривза государственным праздником

Пользователи площадки Reddit собрались купить остров, чтобы основать на нем независимое государство Мемлэнд. За деньгами они решили обратиться к Илону Маску.

Впервые идея о создании Reddit-острова появилась еще 11 лет назад. Тогда пользователи мечтали о тропическом курорте с монастырем и баром, но забросили проект.

Но в апреле этого года об идее снова вспомнили. В одном из разделов появился тред, посвященный продаже нескольких островов. Автор задался вопросом, почему пользователи не могут собраться вместе и приобрести хотя бы один из них. Вскоре появились новые шутки, и будущее островное государство назвали Мемлэндом.

Юзеры начали придумывать законы, которые бы действовали на Reddit-острове. Например, предлагали использовать детали от Lego как платежное средство, запретить на острове ТikТоk, а день рождения Киану Ривза сделать официальным праздником. Некоторые предложили обратиться за финансированием к Илону Маску и даже попытались связаться с ним.

Уже появился специальный сайт, посвященный проекту. Но пока на нем указана только ссылка на Reddit. При этом от идеи независимого государства решили отказаться. Если они купят остров, то придется соблюдать законы той страны, которой он принадлежит.

В марте компания Reddit впервые в истории наняла финансового директора.