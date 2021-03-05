Reddit впервые нанял финансового директора

У компании Reddit появился первый в ее истории финансовый директор. Должность занял Дрю Воллеро, ранее работавший на аналогичной позиции в Snap, владельце мессенджера Snapchat.

О назначении компания заявила в своем блоге. Воллеро займется созданием команды, которая будет решать финансовые вопросы в различных областях. Речь в том числе идет о налогах, аудите, планировании, продажах и закупках, а также отношениях с потенциальными инвесторами.

Соучредитель и генеральный директор Reddit Стив Хаффман охарактеризовал нового коллегу как идейного лидера отрасли, у которого есть «опыт создания глобальной финансовой структуры для быстрорастущих компаний».

В Reddit заметили, что компания начала быстрее расти. В связи с этим появилась необходимость развивать возможности для ведения «более крупного бизнеса». Воллеро на позиции первого финансового директора Snap готовил компанию к IPO. Теперь о выходе на биржу думает и Reddit.

В четвертом квартале 2020 года соцсеть увеличила свои доходы от рекламы на 90%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. У Reddit более 52 миллионов активных пользователей.