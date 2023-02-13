Эксклюзив 13 февраля 2023, 14:51 «Ползком добиралась до двери, дом ходуном был». Россиянка — о землетрясении в Турции Очевидица землетрясения в Турции добиралась до двери из дома ползком

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После начала землетрясения на юго-востоке Турции из дома нельзя было выйти сразу, потому что сильно дрожали стены и лестничные площадки. Об этом «360» сообщила очевидица природного катаклизма, вернувшаяся на родину жительница России Людмила.

«Дом просто ходуном ходил. Моя знакомая от страха не смогла выйти, на поле лежала. Потом посмотрели — все происходило около трех минут, мне до двери пришлось ползком добираться», — рассказала она.

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По словам Людмилы, землетрясение застало ее в городе Кахраманмараш. Женщина находилась в квартире в многоэтажном доме. После начала толчков жители сразу начали выскакивать на улицу.

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«Все быстро рванули на улицу — кто голый, кто босиком. Ужас там был. Еще в это время дождь лил, начались замыкания, кафе неподалеку загорелось», — добавила россиянка.

Людмила отметила, что работники ближайших кафе открыли двери своих заведений, чтобы люди не мерзли на улице. Однако после начала новых толчков им пришлось покинуть временное убежище.

«Все оттуда выбежали и побежали на поле, опасаясь, чтобы здание не упало. В толпе кто-то сказал, что есть место, где дают питание. Оказалось, это был спортивный комплекс. Мы пошли туда, пробыли четыре дня в нем. Из других регионов люди присылали еду, одежду, одеяла. Из россиян я одна была, в основном все турки», — уточнила она.

Кахраманмараш сильно пострадал от землетрясения, отметила россиянка. Некоторые дома устояли на месте, но внутри оказались практически полностью разрушены.

«Сейчас даже не понимаю, как себя чувствовать. Только отоспалась, почти неделю там боялась, что вновь будут толчки. Даже когда ехала в аэропорт на машине, боялась, что опять начнется все это», — заключила Людмила.

Землетрясение на юго-востоке Турции произошло 6 февраля, магнитуда толчков составила 7,7. Согласно последней информации, жертвами катастрофы стали почти 32 тысячи человек.