Что ждет нового монарха Чарльза после смерти королевы Елизаветы II | 360°

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«Непростая задача»: политолог Буневич дал совет новому монарху Великобритании

Политолог Буневич: Чарльзу придется адаптироваться к новым условиям после смерти матери

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Букингемский дворец 8 сентября сообщил о смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая скончалась в возрасте 96 лет. Новым монархом стал ее сын Чарльз, он взял себе имя Карл III. Кандидат исторических наук, политолог, консультант директора Российского института стратегического исследования (РИСИ) Дмитрий Буневич поразмышлял вместе с «360» над тем, какая страна досталась Чарльзу от матери-королевы.

По мнению эксперта, смерть Елизаветы II является большим потрясением для Великобритании. За этим событием последуют изменения глобального масштаба.

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«Фактически с 1952 года Великобритания прошла период трансформации от Британской империи к Британскому содружеству наций, это был болезненный процесс. И во многом его смягчению и адаптации способствовала личность королевы Елизаветы II. Существующая система и политические традиции, которые сформировались за это время, были ориентированы на нее. Новому монарху придется адаптироваться к изменившимся условиям. Это непростая задача, но говорить о крахе монархии было бы преувеличением», — пояснил Буневич.

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На вопрос корреспондента «360» о том, не пропадет ли интерес британцев к королевской семье после смерти Елизаветы II, эксперт ответил, что это маловероятно. Социологические опросы показывают, что больше половины граждан Соединенного Королевства поддерживают институт королевской семьи.

«Они понимают, что в нынешних непростых условиях, когда на фоне глобальных потрясений часто меняются премьер-министры, наоборот, институт суверена гарантирует стабильность системы», — подытожил он.

Многие политики с пиететом отзываются о покойной британской королеве. Елизавету II назвали выдающейся женщиной, которая многое сделала для сохранения монархии в своей стране. Такое мнение высказал бывший посол России в Великобритании Анатолий Адамишин.

Великобритания

Елизавета II

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