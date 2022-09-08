Есть ли шансы у монархии. Экс-посол дал прогноз о судьбе Британии после смерти Елизаветы | 360°

Эксклюзив 08 сентября 2022, 21:17 Поделиться Telegram

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Viber Есть ли шансы у монархии. Экс-посол дал прогноз о судьбе Британии после смерти Елизаветы Бывший посол Адамишин: Великобритания останется монархией, эта традиция слишком сильна Michael Garnett/ flickr

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Елизавета II была выдающейся женщиной, которая сделала многое, чтобы британский престол воспринимался более положительно в глазах мирового сообщества. Ее можно по праву считать исторической личностью большого масштаба, рассказал в беседе с «360» бывший посол России в Великобритании, президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Анатолий Адамишин.

«Это была выдающаяся женщина, я знал ее лично, когда был послом в Англии. Это была женщина, которая очень много сделала для своей страны, начиная еще с военных лет и после. Эта женщина много сделала для укрепления отношений Великобритании с Россией. Был такой период, когда у нас [с Соединенным Королевством] были хорошие отношения, сразу же после перестройки», — поделился Адамишин.

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По его словам, Елизавета II отличалась крепким характером и, несмотря на то, что у нее в семье не все складывалось хорошо, она всегда находила возможность сдерживать эти волнения. Адамишин отметил, что в Великобритании шли споры о том, что институт монархии уже устарел и должен быть ликвидирован.

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«Мое мнение — монархия останется в Англии <…>. Когда, предположим, говорят, что англичане будут голосовать за левые партии, потом они приходят на выборы и голосуют за консерваторов. Так что у них эта традиция очень сильна. И я думаю, что она им помогает сейчас, а не вредит», — добавил собеседник «360».

Адамишин подчеркнул, что Елизавета II — действительно историческая личность. Она с успехом справилась со своей ролью на посту правителя Великобритании все эти годы, заключил он.

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