Мир 09 февраля 2023, 23:55 Шоу печального клоуна. Турне Зеленского стало поводом лишь для насмешек в Европе Политолог Станкевич: Зеленский не смог решить материальные вопросы Украины в Европе РИА «Новости»

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Турне президента Украины Зеленского по Европе выглядело вымученным и оставило много недовольных — как среди обычных европейцев, так и среди первых лиц ЕС. Не очень довольным остался и сам президент — он не получил каких-либо заверений, что ему дадут то, о чем он просит. По мнению политолога Сергея Станкевича, Зеленский достиг лишь одной цели — произвел эффект и собрал аплодисменты, насущные вопросы остались нерешенным. «360» собрал оценки экспертов, политиков, читателей и журналистов о первого живого шоу Зеленского.

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Маршрут Зеленского

Зеленский отправился в свое первое путешествие по Европе за целый год — он посетил Лондон, Париж и Брюссель. В Великобритании его прямо у самолета встретил премьер-министр Риши Сунак. Также в Лондоне Зеленский встретился с королем Карлом III и выступил перед британским парламентом.

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После этого, в тот же день, он вылетел во Францию. В Париже он встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

После этого Зеленский вылетел в Брюссель для участия в саммите ЕС.

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Традиционный костюм и традиционные просьбы

Выглядел президент Украины на всех встречах традиционно — он был одет в штаны и кофту цвета хаки. Только раз он сменил зеленую толстовку на черную. Причем наряд этот не менялся независимо от того, приехал он на международный саммит или на встречу с королем.

На некоторых видео заметно, что Зеленский чувствует себя не очень хорошо. На кадрах с саммита, когда включили гимн Украины, он сильно пошатывается, а его глаза сильно покраснели.

Как и ожидалось, во всех разговорах и выступлениях украинского лидера главной была одна тема — «оперативные потребности Украины». Так это назвал Макрон. Зеленский активно призывал и даже требовал у Запада нарастить поставки оружия. Охарактеризовать его речи могут наиболее часто используемые слова: «самолеты», «оружие», «членство», «ракеты», «танки», «дать».

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Итоги турне стали скорее неутешительными для украинцев. Все выразили гостю поддержку, но никто ничего не пообещал на 100%. Политологи сходятся в мысли, что более других государств поддерживает Украину Британия, а вот Франция и Германия просто вынуждены без особой охоты следовать за ней.

Талант шоумена пригодился

Мир отреагировал на визит Зеленского в Европу неоднозначно. Не все ожидали от него такой требовательности, хотя уже и должны были привыкнуть к этому.

Разгромную статью написал обозреватель The Guardian Патрик Винтур. По его мнению, Зеленскому пришлось постараться во время визита в Лондон, чтобы привлечь внимание к Украине, которое было очень снижено на фоне катастрофы в Турции и Сирии. Журналист иронично заявил, что гость был вынужден «использовать талант шоумена» и тщательно режиссировать поездку. К тому же, считает Винтур, мир устал от украинского конфликта и новостей о боевых действиях.

По мнению журналистов из американской газеты Politico, Сунак намеренно поставил Зеленского в неудобное положение. Премьер одновременно выразил горячую поддержку украинскому народу, но никак не отреагировал на слова лидера Украины об истребителях. Хотя тот выразился недвусмысленно. Он прям сказал, что ВСУ нужны самолеты. Зеленский даже пошел на трюк — подарил британской стороне шлем украинского летчика, но разжалобить их все равно не получилось. Сунак лишь пространно сказал, что «приоритетом должно быть вооружение Украины в краткосрочной перспективе».

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Политики: кого-то обидел, а кого-то и взбесил

Среди политиков тоже не все с восторгом встретили Зеленского и шквал его просьб. Британская газета inews опубликовала слова одного из членов правительства, но, конечно, не назвала его.

«У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», — сказал он.

Неоднозначные кадры попали в сеть с совместного фотографирования лидеров Евросоюза в Брюсселе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался аплодировать Зеленскому.

На видео украинский президент в сопровождении главы Евросовета Шарля Мишеля подходит к главам стран — членов ЕС. Все, за исключением Орбана, аплодируют украинскому лидеру.

Среди недовольных также премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она сочла неуместным со стороны Макрона приглашение Зеленского в Париж. Возможно, в Италии увидели обиделись на то, что страну не пригласили на встречу с Украины с Францией и Германией.

Граждане Бельгии тоже неоднозначно восприняли визит Зеленского в Брюссель. Депутат Европейского парламента Ассита Канко сочла обидным выбор со стороны президента Украины.

«В чем дело, Зеленский? Поехать сначала в Лондон, а уже потом в Брюссель — это все равно, что показать Евросоюзу средний палец. Он думает, что Евросоюз всегда должен ему помогать, несмотря ни на что?», — сказала она.

Канцлер Австрии отметил, что Украины на саммите слишком много и призвал всех сосредоточиться на более важных вещах — проблеме неконтролируемой миграции.

Не пустили к прессе

Еще одно показательное происшествие характеризует отношение лидеров ЕС в Зеленского. Во время саммита его не пустили к прессе. При этом на вопросы ответили все основные европейские лидеры — Эмманюэль Макрон, Джорджа Мелони, Олаф Шольц и даже глава евродипломатии Жозеп Боррель. А Зеленского сразу увели от журналистов.

«Попрошайка» устроил «комедийное шоу»

Читатели европейских изданий были беспощадны с Зеленскому.

Под статьей Daily Mail Зеленского традиционно осудили за просьбы о количестве вооружения. Один из комментаторов назвал президента Украины попрошайкой и заявил, что у страны «нет ничего, кроме постоянных требований».

«У нас нет денег, мы не можем вооружить свою маленькую армию, а власти, похоже, думают, что у них есть денежное дерево», — заявил другой читатель.

Читатели Bloomberg UK назвали встречу Зеленского и Сунака «шоу» и «комедийным фильмом».

«Эта пресс-конференция больше напоминает шоу. Честно говоря, отличная комедия для просмотра», — написал один из комментаторов.

Французы тоже раскритиковали украинского гостя. Поклонники газеты Le Figaro остались недовольны внешним видом президента Украины на встрече с Карлом III и назвали Зеленского «чучелом в свитере». Другие французы выразили беспокойство, что своими действиями этот человек подведет мир к краю пропасти.

«Ну вот, Макрон только что официально втянул нас в конфликт против России… Нам теперь придется испытать на себе все последствия, <…> и самые драматичные», — считает читатель Le Figaro.

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Британские политики использовали Зеленского перед выборами

Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич считает, что с поставленными задачами Зеленский не справился. Материальные вопросы он не решил этим визитом. А вот пропиариться украинскому главе удалось, считает собеседник «360». Хоть это и не принесет должного эффекта.

«С пиаром вроде бы все в полном порядке. Эффекты везде произведены, аплодисменты собраны, комплименты высказаны. С точки зрения такого долгосрочного впечатления для европейского обывателя, Зеленскому по-прежнему все удается. Но польза тут все равно довольно односторонняя за редкими исключениями», — сказал Станкевич.

По его мнению, не только Зеленский пытается извлечь пользу от этого сотрудничества. Гораздо вероятнее, сам президент Украины стал орудием в руках западных политиков.

«Консерваторы Великобритании стремятся извлечь некоторую политическую выгоду из его визита, так как проваливаются по общественному мнению. У них очень плохие перспективы на выборы в 2024 году. Поэтому они и надеются, что активная агитационная деятельность Зеленского им как-то поможет. Особенно это должно помочь Борису Джонсону вернуться на высший уровень политики, из которого он выбыл. Остальные европейские политики особых надежд на Зеленского не возлагают, кроме традиционной группы поддержки в лице балтийских стран и Польши», — заключил политолог.