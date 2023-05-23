Мир 23 мая 2023, 04:51 Получающий $2,6 тысячи экс-президент Польши пожаловался на нехватку пенсии Экс-президент Польши Лех Валенса пожаловался на нехватку пенсии и необходимость работать РИА «Новости»

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Бывший польский президент Лех Валенса пожаловался, что ему не хватает его пенсии на оплату всех счетов и поэтому приходится подрабатывать. В интервью Super Express политик пояснил, что у него столько расходов, что он вынужден давать лекции на форумах и конференциях.

Валенса рассказал, что раньше его пенсия составляла пять-шесть тысяч злотых (1,2-1,4 тысячи долларов). Сейчас она поднялась до 11 тысяч злотых (2,6 тысячи долларов).

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«Сейчас немного получше, но все подорожало, поэтому все плюс-минус так же», — объяснил бывший глава государства.

И чтобы «немного заработать», ему приходится подрабатывать. Причем, заметил политик, его никогда не волновали деньги. Но если их раньше «как-то хватало», то теперь нет. Валенска не раз говорил, что ему приходится помогать своим детям.

В 2022 году средняя пенсия в Польше составляла 2,7 тысячи злотых (650 долларов).

Ранее Лех Валенса призвал «расчленить Россию» и сократить численность россиян до 50 миллионов человек. По его словам, в России необходимо «форсировать смену политического строя», организовав «восстание народов».