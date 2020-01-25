    25 января 2020, 00:37

    Польское СМИ рассказало о провале Варшавы в Иерусалиме

    Анастасия Кукова

    Польское издание Rzeczpospolita назвало день проведения Пятого форума памяти жертв холокоста проигрышем Польши и поражением ее видения событий восьмидесятилетней давности. Этот день стал неудачным еще и потому, что президент РФ Владимир Путин был принят международными лидерами как равный, несмотря на потуги Варшавы продвинуть свою версию начала Второй мировой войны.
    Польское СМИ рассказало о провале Варшавы в Иерусалиме

    Польский журналист обратил внимание читателей на то, с каким энтузиазмом президент Франции Эммануэль Макрон подержал предложение российского лидера провести саммит ООН с участием постоянных членов Совета Безопасности. Этот факт является признаком новой архитектуры европейской безопасности — союз с Россией, а не США. И для Польши это очень тревожный знак.

    «Конечно, мы можем успокоить себя тем, что о страданиях поляков упомянул вице-президент США Майк Пенс, но это скорее утешительный приз. Поэтому правительству Польши следует подумать над причинами положения дел и вместо того, чтобы продолжать конфронтацию, попытаться смягчить риторику», — написала газета.

    Тем более, этот печальный опыт следует учесть при организации траурных мероприятий, чтобы рассказать «польскую правду» о Второй мировой войне.

    Журналист ехидно отметил, что власти могут продолжать покупать рекламные площади для высказываний польских политиков в западной прессе. Это здорово помогает в лечении комплексов. Но изменить международное общественное мнение такими методами не получится.

    Несмотря на скандальное заявление польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что Красная армия Варшаву не освобождала, и Советский союз не торопился с освобождением узников концлагеря Освенцим, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац лично поблагодарил президента России Владимира Путина за освобождение Аушвица советскими войсками.