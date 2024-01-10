Мир 10 января 2024, 07:23 Польский журналист пришел в ужас из-за ситуации на границе с Украиной Журналист Серант указал на огромные очереди машин на польско-украинской границе Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/globallookpress

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Огромные очереди автомобилей на границе Польши и Украины не исчезнут после завершения забастовки перевозчиков. Об этом в эфире украинского Radio NV заявил журналист Марек Серант.

«Вчера был на польско-украинской границе, возвращался из Киева в Варшаву, и лично видел очереди по одну и другую сторону на границе», — рассказал он.

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На польско-украинской границе сложилась настолько сложная ситуация, что ее не удастся исправить даже через месяц после завершения протестов, отметил журналист. По его мнению, обе страны оказались не готовы к этой проблеме.

Серант признался, что видел «страшные вещи», когда прибыл на границу. Водители стоят в очередях на протяжении 12 часов, на дорогах происходят столкновения.

«Люди умирают, люди ранены, умирают в очередях — это реально мы живем в XXI веке?» — добавил журналист.

Огромные пробки из грузовых машин образовались на границе Польши и Украины из-за протестов перевозчиков. Забастовку устроили поляки, которые стали терять работу из-за конкуренции с соседями.