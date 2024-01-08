Мир 08 января 2024, 22:19 Пробка из 2000 грузовиков образовалась на границе Польши и Украины Госпогранслужба Украины: на границе с Польшей скопилось около 2000 грузовиков РИА «Новости»

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Около двух тысяч грузовых автомобилей застряли в огромной пробке на границе Украины и Польши. Представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил агентству Укринформ, что блокировка трех пунктов пропуска продолжается.

Заблокированными остаются пункты «Рава-Русская-Гребенное», «Краковец-Корчева», «Ягодин-Дорогуск».

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«По информации польских пограничников, по состоянию на утро 1350 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины», — сообщил Демченко.

Движение в направлении пункта «Шегини — Медика» было разблокировано 6 января около 22:00, но по состоянию на утро понедельника, в пробке находится около 550 грузовиков. Также Демченко отметил очередь на территории Словакии в сторону Украины, проезда там ожидают около 400 большегрузных автомобилей.

Проезд грузовиков через пункт пропуска «Медика — Шегини» открыли после выполнения требований фермеров Польши. Акцию протеста приостановили на время подписания законопроекта.