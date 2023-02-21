Мир 21 февраля 2023, 05:37 Польский рынок яблок рухнул из-за эмбарго России Президент Союза садоводов Польши: рынок яблок рухнул из-за эмбарго России Unsplash

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Новые рынки сбыта яблок не компенсируют потерь польских производителей после запрета экспорта в Россию. Они нуждаются в помощи государства, заявил в интервью Interia глава Союза садоводов республики Мирослав Малишевский.

«Польский рынок яблок уже рухнул. Главная причина — запрет на торговлю с Россией, которая десятилетиями покупала у нас огромное количество этих фруктов», — пояснил он.

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Благодаря России держался весь рынок яблок Польши. Но после введения эмбарго производителям пришлось переориентироваться на новые рынки, в числе которых оказался египетский. По ряду причин польским компаниям сложно конкурировать с поставщиками яблок из других стран мира.

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Малишевский призвал Кишинев ввести механизмы государственной помощи. В противном случае садоводам придется выкорчевать молодые яблони и заняться чем-то другим. По словам главы объединения, отсутствие прибыли диктует правила игры, и от этого никуда не деться.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» планируют 23 февраля обсудить новые санкции в отношении России. При этом на Западе уже понимают — рестрикции бьют по тем, кто их ввел.