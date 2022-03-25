Польский премьер предложил не выдавать визы россиянам

Странам Евросоюза предложили прекратить оформлять въездные визы гражданам России. Мера якобы поможет россиянам понять, «какие страшные преступления совершает российская армия на Украине».

Инициативу после окончания саммита ЕС в Брюсселе озвучил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, которого процитировало РИА «Новости».

«Еще одно предложение — заморозка виз для всех россиян», — заявил премьер.

По его словам, такой шаг необходим, «чтобы россияне поняли <…> какие страшные преступления совершает российская армия на Украине». Меру Моравецкий попросил согласовать как можно скорее. Лучше всего, если вопрос удастся решить уже в грядущие выходные.

На днях в польском Хжовице демонтировали памятник советским солдатам-освободителям. Снос монумента, который воздвигли в 1949 году на месте гибели 620 красноармейцев, транслировали в прямом эфире. За процессом наблюдали чиновники и представители местных властей.