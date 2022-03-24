Европа снова оскверняет памятники советским воинам. Массовым вандализмом переписывают историю

Новая волна вандализма в отношении памятников советским солдатам прокатилась сразу по нескольким странам. Мемориалы осквернили в Румынии, Словакии, Латвии и Польше. При этом в последней это сделали в присутствии местных властей, в прямом эфире. Специалисты уверены, что здесь речь уже идет не о хулиганстве, а о государственной политике.

Демонтаж в прямом эфире

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в связи с демонтажем памятника советским солдатам-освободителям в Польше. Об этом сообщил Telegram-канал СК РФ.

«Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку по факту демонтажа памятника советским солдатам-освободителям в Польше, при этом запросив необходимую для расследования информацию в МИД России», — отметили в сообщении.

Монумент демонтировали в населенном пункте Хжовице. Он находится на юго-западе Польши. Причем сделано это было в прямом эфире, в присутствии чиновников и представителей местных властей. Памятник воздвигли в 1949 году на месте гибели 620 красноармейцев 1-го Украинского фронта. Останки эксгумировали и перенесли на военное кладбище.

«Подобные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом», — подчеркнули в сообщении.

Оскверненные могилы

В Румынии, в коммуне Моцка, вандалы осквернили могилы советских солдат. Надгробия испачкали краской. По факту произошедшего уже возбудили уголовное дело — по осквернению трупов или могил.

«Осуществляются следственные действия по установлению виновных, а также всей фактической ситуации и принятию требуемых правовых мер», — отметили в сообщении полиции.

Расписанный памятник

Также Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за осквернения мемориала «Славин» в Братиславе. Там были похоронены советские войны, которые погибли при освобождении города. Об этом сообщили на сайте СК.

«Действия злоумышленников, совершивших противоправное деяние, направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над фашизмом», — говорится в сообщении.

Неизвестные 3 марта расписали желтой и синей краской памятник, который находится на месте захоронения 6845 советских солдат. По данным местного издания Pravda, полиция уже начала разбирательство. Более того, произошедшее осудила генеральная прокуратура Словакии. И это не единственный за последнее время подобный случай в Словакии. Pravda сообщило, что 9 марта был осквернен еще один памятник советским воинам — в городе Свидник.

Испорченный монумент

В Риге также вандалы осквернили два памятника, которые посвящены советским воинам-освободителям столицы Латвии от немецко-фашистских захватчиков. Снимок одного из испорченных монументов опубликовал в Twitter депутат Сейма Янис Домбрава. На фото видно, что памятник облили желтой и синей краской — в честь цветов государственного флага Украины. Более того, на монументе появилась надпись «Слава Украине!».

Источник фото: Twitter/Jānis Dombrava

Так же вандалы поступили и с другим монументом. Кадры с ним опубликовал местный информационный портал Mixnews. На них видны сбитые вазы с цветами, которые стояли у мемориала. По факту происшествий правоохранители организовала проверку.

Источник фото: Mixnews

Политика вандализма

По мнению директора Центра прикладной социологии и политологии Геннадия Подлесного то, что сейчас происходит в этих странах, нельзя назвать вандализмом. Об этом он рассказал «360».

«Это не вандализм, это национальная политика — та, которую проводит правительство. Это же не хулиганы демонтировали памятник в прямом эфире. Государственная программа, Так они борются с историей. <…> На самом деле — это все попытка переписать ее в новом свете», — пояснил Подлесный.

Он подчеркнул, что в свое время поляки не задумывались об уничтожении памятников. Сейчас же все поменялось.

«Как у Игоря Талькова в песне: „Все, что было аморально, стало не аморально“. <…> Нужно реагировать как на действия властей, а не вандалов. Не только Бастрыкин должен этим заниматься и его ведомство, должна быть дипломатическая нота, <…> меры противодействия в политической и экономической областях», — отметил Подлесный.

Президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий рассказал, что РФ пока не ввела принцип экстерриториальности для совершения подобных действий в отношении памятников исторического наследия, которые находятся в другом государстве.

«Поэтому сам факт возбуждения дела не означает привлечения этих лиц к реальной ответственности. Но если они окажутся на территории РФ, тогда да», — подчеркнул адвокат.