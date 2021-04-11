Польский город заявил о свободе от ЛГБТ и лишился миллионов долларов

Два года назад власти польского Красника проголосовали за то, чтобы объявить город «свободным от ЛГБТ». Они хотели соблюсти интересы консервативных жителей, но сейчас мэр города об этом шаге сожалеет. Он вызвал критику со стороны других европейских стран и поставил под угрозу финансирования Красника.

Тогда особого вреда в символическом и юридически бессмысленном жесте не было, пишет The New York Times. Но сейчас все изменилось. Мэр города Войцех Вилк пожаловался, что решение поставило под угрозу получение миллионов долларов иностранного финансирования из-за того, что город превратился в синоним гомофобии. Норвегия, которая обещала выделить около 10 миллионов долларов на финансирование проектов развития, заявила, что не собирается предоставлять гранты «свободному от ЛГБТ» городу.

«Мы стали посмешищем для Европы, и больше всего пострадали граждане, а не местные политики», — посетовал Вилк. Он попытался добиться отмены резолюции, чем вызвал ожесточенные дебаты среди 32 тысяч жителей. Среди них все еще очень много тех, кто поддерживает консервативную партию «Право и справедливость» и Римско-католическую церковь.

Единственный открытый гей Красника 22-летний студент Цезарий Нерадко заявил, что термин «идеология ЛГБТ» стал дымовой завесой для гомофобов. Он сообщил, что вскоре после принятия решения о свободе от нее местный фармацевт отказался выписать ему рецепт на сердечное лекарство.

Один из жителей Красника, 73-летний Ян Чамара, заявил, что лучше будет питаться одной картошкой, чем поддастся давлению извне. Он подчеркнул, что «нам не нужны их деньги». При этом он признался, что геев в городе никогда не видел.

В ответ на серию анти-ЛГБТ резолюций, принятых в Польше, Европейский Союз, а также Норвегия и Исландия, заявили, что сократят финансирование любого польского города, который нарушает приверженность Европы терпимости и равенству.

После ареста одного из польских активистов ЛГБТ-движения в Варшаве состоялась демонстрация в его поддержку. Полиция арестовала 48 человек. Они оскорбляли полицейских и повредили их машину.