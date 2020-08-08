Полиция задержала 48 ЛГБТ-активистов в Польше

Сотрудники полиции задержали в Варшаве 48 участников ЛГБТ-движения. Те участвовали в демонстрации против двухмесячного ареста одного из активистов.

«В связи с вчерашним инцидентом задержаны 48 человек. Процессуальные мероприятия будут осуществляться с участием адвокатов. Они будут проводиться в связи с оскорблением сотрудника полиции, а также повреждением полицейской машины», — сообщила в Twitter варшавская комендатура полиции.

В пресс-службе добавили, что прокуратуру оповестили о всех задержаниях в польской столице.

Ранее суд отправил под арест на два месяца одного из участников ЛГБТ-движения. Его заподозрили в хулиганстве после проведения нелегальной демонстрации 27 июля в Варшаве. По информации прокуратуры, он напал на сотрудника фонда Pro Life. Представители организации выступают за запрет абортов и поддерживают консервативные ценности.

После ареста мужчины на улицах Варшавы начались протестные акции. Во время демонстраций произошло столкновение с правоохранителями. Некоторые свидетели говорили о жестких действиях со стороны полиции.