Мир 01 февраля 2023, 05:45 Украина захотела обсудить свой ядерный статус Посол Украины в ФРГ Макеев: Киев хотел бы «начать дискуссию» о ядерном статусе страны РИА «Новости»

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Киев хочет начать дискуссию о ядерном статусе Украины, заявил украинский посол в Германии Алексей Макеев в интервью Deutsche Welle*. Но добавил, что у него нет «готового предложения», как это могло бы выглядеть.

Макеев отметил, что Украина не получила полной поддержки безопасности от США, Великобритании и других ядерных держав по Будапештскому меморандуму.

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«Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию. У меня нет готового предложения для вас, как это могло бы выглядеть», — сказал Макеев.

Украина в 1994 году подписала Будапештский меморандум. Таким образом, страна отказалась от запасов ядерного оружия.

В феврале 2022 года, еще до начала спецоперации, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его страна может отказаться от выполнения условий Будапештского меморандума. Такие намерение украинских властей стали одной из причин проведения спецоперации, позже объяснил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

* Deutsche Welle — СМИ, внесенное Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов.