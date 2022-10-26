Польский депутат назвал условие для отказа Запада от помощи Украине | 360°

Мир 26 октября 2022, 05:49 Польский депутат назвал условие для отказа Запада от помощи Украине Польский депутат Коваль: Запад откажется от помощи Киеву после падения температуры в домах Pxhere

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Страны Запада могут отказаться от помощи Украине в случае падения температуры в их домах. Такое предположение сделал депутат Сейма и бывший заместитель главы МИД Польши Павел Коваль. Об этом он рассказал в интервью Interia.

Боевые действия на Украине продолжаются из-за поддержки Запада, считает политик. Он отметил, что «много чего может произойти», если в квартирах Берлина и Парижа температура будет низкой.

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«Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики Владимира Путина», — сказал Коваль.

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Именно Германия и Франция, по мнению польского политика, могут в первую очередь отдать предпочтение борьбе с энергетическим кризисом. Коваль отметил, что в этих странах люди десятилетиями живут в комфорте.

«Это характерно для стран, которые создали Европейское сообщество угля и стали», — уточнил бывший замглавы польского МИДа.

Европа переживет осень и грядущую зиму на накопленных резервах топлива, но в 2023 году может столкнуться с рекордными ценами на газ и электричество, считают в Международном валютном фонде (МВФ). Это приведет к экономическим, политическим и социальным проблемам. Без энергоносителей из России Евросоюз ждут кризис промышленности, а также безработица и прочие неприятности.