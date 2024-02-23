Мир 23 февраля 2024, 04:07 Украинцы начали свозить сгоревшую сельхозтехнику к границе с Польшей «Апостроф»: украинцы привезли сгоревшую сельхозтехнику к границе с Польшей Attila Husejnow/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Украинцы пошли на отчаянный шаг и начали свозить к польской границе сгоревшую сельхозтехнику. Об этом написало издание «Апостроф» со ссылкой на видео из социальных сетей.

В TikTok украинский водитель опубликовал кадры с тралами, на которых размещена сгоревшая сельскохозяйственная техника — грузовики и тракторы. Автор видео утверждает, что эту технику привезли из зоны боевых действий к контрольно-пропускному пункту «Долгобичув — Угринов».

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Водитель возмутился жалобами поляков, которые сетуют на то, что им плохо из-за украинцев.

Польские фермеры ополчились на Украину, Евросоюз и свои же власти. Именно с них начались акции протеста фермеров по всей Европе. Во время протестов на границе заметили трактор с советским флагом и большим плакатом: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями!» Автора плаката арестовали.