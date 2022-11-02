Польские власти изъяли у посольства РФ базу отдыха под Варшавой | 360°

Мир 02 ноября 2022, 23:32 Польские власти изъяли у посольства РФ базу отдыха под Варшавой Власти Польши изъяли у российского посольства базу отдыха под Варшавой Pxhere

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Польские власти изъяли у российского посольства базу отдыха под Варшавой. Об этом 2 ноября заявил замминистра климата и окружающей среды страны Эдвард Сярка, сообщило РИА «Новости».

«В среду сотрудники Лесной стражи Государственных лесов изъяли имущество, арендованное посольством России на территории лесничества Яблонна под Варшавой», — отметил он.

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Сярка подчеркнул, что лесничество разорвало соглашение об аренде из-за неуплаты со стороны России еще в апреле. По его словам, в данный момент на базе отдыха проводят инвентаризацию и техоценку имущества.

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Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что дипломатическая миссия будет разбираться в сложившейся ситуации. Он пояснил, что база законсервирована, а российские дипломаты не пользуются ей еще с начала года. Андреев сказал, что российская сторона действительно не оплачивает аренду, но только потому, что Польша заморозила счета посольства. При этом договор не расторгали, потому что неуплата по форс-мажорным обстоятельствам в нем не прописана.

Посольство РФ арендует базу отдыха у варшавских властей с 1980-х. На участке площадью около шести гектаров размещены две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей.

Министр обороны Польши накануне сообщил, что страна начала строить заграждения на границе с Калининградской областью.