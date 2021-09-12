Польские пограничники вывезли в лес и бросили там мигрантов из Афганистана. Видео

Мигранты, разбившие лагерь рядом с польским поселком Уснарз-Гурны, утверждают, что сюда их привезли польские пограничники. Это местечко находится на северо-западе Польши рядом с границей Белоруссии. С 17 августа там появились люди, говорящие на персидском. Они сообщили, что нелегально перешли из Белоруссии в Польшу.

Как стало известно изданию Wiadomosci, короткие ролики о своем положении мигранты прислали в Ассоциацию защиты прав беженцев. На видео попали люди, лежащие на земле у костров. Они сообщили, что у них нет еды, они пьют грязную воду, ночью очень холодно, а среди них есть женщины, дети и больные.

«Нас бросили здесь, и наша судьба никого не интересует. (…) Они забрали нашу обувь, одежду, рюкзаки, все. Через два дня нам вернули рюкзаки, но многого не хватало, в том числе, телефонов», — рассказал один из мигрантов.

Другой сообщил, что в лесу уже пропало восемь человек, и никто не знает, что с ними. Приезжали журналисты, но полиция не разрешила им говорить с мигрантами.

Причем остановили полицейские их уже на польской стороне, а затем вернули на границу.

«Я однозначно отрицаю такую ситуацию», — сказал представитель полиции Подляского воеводства, младший инспектор Томаш Крупа. Однако наблюдатели называют такую практику весьма распространенной, есть много задокументированных случаев.

«Международное право четко определяет принцип „невысылки“, то есть, людей, которые ищут помощи в качестве беженцев и ищут так называемую международную помощь, нельзя возвращать. Неважно, легально они или нелегально въезжают на территорию», — пояснил адвокат Миколай Петшак.

Президент Польши Анджей Дуда со 2 сентября ввел режим чрезвычайного положения из-за ситуации на польско-белорусской границе. Он будет действовать в течение 30 дней.